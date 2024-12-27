Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306/21 - 307/23 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập danh sách khách hàng, kế hoạch làm việc với các đối tác theo tháng

- Liên hệ với các cơ sở trường học, hội nhóm, cơ quan giới thiệu dịch vụ chăm sóc da của phòng khám, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi.

- Đảm bảo doanh thu hàng tháng theo quy định

- Đưa ra các chương trình, chính sách nhằm tăng doanh thu

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ có ngoại hình, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có khả năng sale thị trường, không ngại khó khăn

- Có khả năng giao tiếp tốt, thương lượng và chốt sale

Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng % doanh thu+lương cứng

- Đóng BHXH theo quy định, lương tháng 13, phép năm, du lịch, hội họp, sinh nhật, thưởng lễ tết ...

- Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng phòng

- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin