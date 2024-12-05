Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LA HÁN HOÀNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số Nhà 12 , Ngõ 144, Đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Phát triển kinh doanh trong lĩnh vực, khu vực được giao.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới để phân phối sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Gặp gỡ và làm việc với các nhà máy, đơn vị sản xuất.

- Gặp gỡ và làm việc với các đại lý tại địa phương.

- Làm các công việc khác do ban giám đốc yêu cầu...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 30 tuổi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong bán hàng, phát triển thị trường.

- Có năng lực sáng tạo, hoạch định, lập và triển khai kế hoạch tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành (ưu tiên các chuyên ngành: Hoá, Nông nghiệp, Marketing, Kinh doanh...)

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA HÁN HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng theo doanh số.

- Thưởng hiệu quả công tác, thưởng năm, thưởng lương tháng 13.

- Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn và nghiệp vụ.

- Có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Văn hoá công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

- Thưởng Tết, sinh nhật, các ngày lễ theo quy định của nhà nước,..

- Du lịch cùng công ty hàng năm.

- Đóng BHXH, BHYT, phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA HÁN HOÀNG PHÁT

