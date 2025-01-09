Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng C3, tầng 3, tòa nhà 96A Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, thúc đẩy hoạt động bán hàng.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, kênh phân phối, đảm bảo mức doanh số được giao.

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các sản phầm công ty đang kinh doanh.

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố phát sinh (nếu có)

- Báo cáo thực hiện công việc cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giáo tiếp tốt, có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Có kinh nghiệm sale thị trường mặt hàng nông sản cao cấp đưa vào các kênh phân phối hoặc xây dựng các kênh phân phối cho đại lý

- Có khả năng tìm kiếm đàm phán các kênh phân phối đưa sản phẩm vào các kênh phân phối là 1 lợi thế.

- Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng 10-15tr + % hoa hồng

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT) và các chế độ thưởng trong các dịp lễ tết, thưởng hàng năm theo quy định của Công ty.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm

- Lương tháng thứ 13 + hiệu quả làm việc thưởng cuối năm.

- Chế độ Công Đoàn công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau…

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và bình đẳng, đồng nghiệp thì hòa đồng, thân thiện.

- Được công ty traning và đào tạo bải bản, được tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành

