Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Nhân viên kinh doanh

Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)

Khảo sát, khai thác khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Không giới hạn độ tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

- không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

- Không có hình xăm trên người

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng: 10 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

