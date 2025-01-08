Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)
Khảo sát, khai thác khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không giới hạn độ tuổi
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
- không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
- Không có hình xăm trên người
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng: 10 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
