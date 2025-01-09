Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - I01_L05 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Tìm kiếm khách hàng

Nhận data khách hàng có nhu cầu nóng từ marketing

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Chốt đơn và lên đơn trên phần mềm bán hàng

Đăng bài bán hàng trên mạng xã hội

Trao đổi thông tin với cấp trên thường xuyên nâng cao chất lượng công việc

Phối hợp với các bộ phận liên quan.

Có kinh nghiệm tìm kiếm, tư vấn, bán hàng trên nền tảng online hoặc trong các lĩnh vực BĐS, Tài chính, Bảo hiểm.

Có khả năng giao tiếp tốt

Biết sử dụng mạng xã hội

Có laptop cá nhân

Lương cơ bản: 12 triệu + Hưởng 100% chênh lệch bán ra = Thu nhập 20- 50tr/tháng

BHXH, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Nghỉ lễ theo các ngày trong năm và quy định nhà nước

Thưởng sinh nhật, party cuối năm

Môi trường làm việc trẻ

Được hướng dẫn trong quá trình làm việc.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

8h00 - 17h00, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật (Thời gian làm việc linh hoạt)

