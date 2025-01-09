Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- I01_L05 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Nhận data khách hàng có nhu cầu nóng từ marketing
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chốt đơn và lên đơn trên phần mềm bán hàng
Đăng bài bán hàng trên mạng xã hội
Trao đổi thông tin với cấp trên thường xuyên nâng cao chất lượng công việc
Phối hợp với các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tìm kiếm, tư vấn, bán hàng trên nền tảng online hoặc trong các lĩnh vực BĐS, Tài chính, Bảo hiểm.
Có khả năng giao tiếp tốt
Biết sử dụng mạng xã hội
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12 triệu + Hưởng 100% chênh lệch bán ra = Thu nhập 20- 50tr/tháng
BHXH, BHTN theo đúng quy định nhà nước
Nghỉ lễ theo các ngày trong năm và quy định nhà nước
Thưởng sinh nhật, party cuối năm
Môi trường làm việc trẻ
Được hướng dẫn trong quá trình làm việc.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
8h00 - 17h00, nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật (Thời gian làm việc linh hoạt)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
