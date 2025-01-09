Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Skylake S3, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Tư vấn, xây dựng hồ sơ kỹ thuật/hồ sơ dự án cho gói thầu được giao.

Tư vấn sản phẩm, giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.

Soạn thảo proposal, soạn thảo tài liệu presentation.

Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới

Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.

Làm việc chung với các chuyên gia hãng; gặp gỡ, đào tạo, nói chuyện, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty. điều khoản hợp đồng trong phạm vi cho phép.

Báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên về CNTT, hệ thống thông tin, kinh tế/quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan

Có kiến thức tốt về CNTT và am hiểu cơ bản được thiết kế kỹ thuật phân tích, thiết kế hệ thống CNTT

Kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở các vị trí tương đương  Tinh thần hợp tác và làm việc tốt

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Có Tinh thần học hỏi và cầu tiến, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả

Có khả năng thuyết trình, không nói ngọng khó nghe.  Có khả năng viết lách tài liệu/văn bản,  Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyber Eye Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ:

Lương cứng cố định upto 15 triệu/tháng tùy kinh nghiệm (sẵn sàng deal tốt với ứng viên phù hợp) + thưởng KPIs + Thưởng nóng % hợp đồng nếu tham gia bán hàng từ khách hang riêng + Lương tháng 13…

Môi trường làm việc là mối quan hệ win-win giữa Sếp & Nhân viên. Đồng nghiệp nhiệt tình, tích cực hỗ trợ.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn liên tục bằng các khóa học nội bộ và được Công ty tài trợ các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn bên ngoài.

Môi trường CNTT trẻ trung với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ.  Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo. Cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (Bảo hiểm, ngày phép…) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, du lịch, khám sức khỏe, hiếu/hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm…)

Thời gian làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, ứng viên tự do chọn 1 trong hai ca sau:

• Ca 1: Sáng: 8h00 – 12h00; chiều: 13h30 – 17h30

• Hoặc Ca 2: Sáng: 8h30 – 12h00; chiều: 13h30 – 18h00 Nghỉ trưa 01h30p từ 12h00~13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyber Eye

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.