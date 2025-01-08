Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14tr

- 20tr (Lương cơ bán + phụ cấp + hoa hồng) Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Gói bảo hiểm sức khỏe PTI. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động. Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Sales GT phụ trách các khu vực Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên và Bắc Trung bộ.
Chịu trách nhiệm mở mới NPP/Đại lý trong khu vực được phân công. Tiếp cận tất cả các nhà phân phối để xúc tiến bán nhàng.
Đề xuất điều kiện thương mại, báo giá, chiết khấu, hoạt động Marketing khi bán hàng với thu mua của đối tác.
Thu thập dữ liệu từ phòng thu mua về số lượng hàng, doanh thu từ team mua hàng.
Thăm các cửa hàng đã lên kệ hàng tuần và tạo mối quan hệ với ngành hàng tại cửa hàng.
Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 2 năm kinh nghiệm Sales FMCG hoặc sản phẩm có nhiều chuỗi lưu thông hàng hóa. Có kinh nghiệm mở mới NPP/Đại lý.
Ưu tiên nếu có sẵn tệp khách hàng, nhà phân phối, đại lý bán lẻ.
Điểm cộng nếu có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành thực phẩm đồ uống, đặc biệt là mì ăn liền.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tạo ảnh hưởng.
Độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SFC, Số 9 Đinh Tiên Hoàng , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

