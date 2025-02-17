Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 32 Thân Nhân Trung, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

⮚ Gặp gỡ và đàm phán với các khách hàng vừa và lớn.
⮚ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các shop kinh doanh online, các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến tại các nguồn thông tin: Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram), đi thị trường, hội thảo, giới thiệu từ mối quan hệ.
⮚ Viết bài và triển khai một số hoạt động marketing.
⮚ Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng đã đăng ký tài khoản, kết nối hệ thống.
⮚ Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp
⮚ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực chuyển phát.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⮚ Tốt nghiệp đại học trở lên
⮚ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao hàng, thương mại điện tử.
⮚ Ưu tiên ứng viên có ngoại hình hoặc có sẵn các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh.
⮚ Trung thực, nhiệt tình
⮚ Siêng năng, chịu khó trong công việc

Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⮚ Thu nhập khởi điểm từ 9 – 12 triệu
⮚ Đảm bảo các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.
⮚ Tham gia các khóa học đào tạo nghiệp vụ.
⮚ Tham gia du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
⮚ Thưởng theo kết quả công việc, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh ⮚ Quà sinh nhật, 8/3 và các dịp lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 32 Thân Nhân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

