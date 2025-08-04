Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
- Hồ Chí Minh: 21
- 23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với nhóm khách hàng được phân bổ trong khu vực bán hàng (data có sẵn), tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới trên thị trường
Tư vấn và chào bán các sản phẩm của công ty đến khách hàng, chốt đơn hàng bán và theo dõi giao nhận
Cập nhật các thông tin ngoài thị trường (ngành hàng, đối thủ, khách hàng...) lên cấp trên
Hoàn thành tốt chỉ tiêu KPIs được giao hàng tháng, Chăm sóc khách hàng tốt hoa hồng từ (5-10 triệu), bằng luôn cả lương cứng.
Nơi làm việc tại Văn phòng chính: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, huyện Bình Chánh (Cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, nhiệt huyết chịu khó học hỏi
Tìm thêm nguồn khách và khảo sát nghiên cứu thị trường đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp
Ghé thăm định kỳ và chăm sóc khách hàng duy trì các đại lý
Độ tuổi từ 20 đến dưới 40
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi làm chính thức (thử việc 1 hoặc 2 tháng)
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty và nhà nước.
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
