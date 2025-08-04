Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với nhóm khách hàng được phân bổ trong khu vực bán hàng (data có sẵn), tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới trên thị trường

Tư vấn và chào bán các sản phẩm của công ty đến khách hàng, chốt đơn hàng bán và theo dõi giao nhận

Cập nhật các thông tin ngoài thị trường (ngành hàng, đối thủ, khách hàng...) lên cấp trên

Hoàn thành tốt chỉ tiêu KPIs được giao hàng tháng, Chăm sóc khách hàng tốt hoa hồng từ (5-10 triệu), bằng luôn cả lương cứng.

Nơi làm việc tại Văn phòng chính: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, huyện Bình Chánh (Cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng B2B, online là lợi thế

Siêng năng, nhiệt huyết chịu khó học hỏi

Tìm thêm nguồn khách và khảo sát nghiên cứu thị trường đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp

Ghé thăm định kỳ và chăm sóc khách hàng duy trì các đại lý

Độ tuổi từ 20 đến dưới 40

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9 - 12tr + Hoa hồng (từ 5-10tr ) + thưởng lễ, Tết, lương tháng 13+

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi làm chính thức (thử việc 1 hoặc 2 tháng)

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty và nhà nước.

Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

