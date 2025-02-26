Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp & Tự Động Hóa Aumi, Số B44, Lô Nhà Vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên,, Quận Long Biên, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 126001, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh tạiAUMI, bạn sẽ đảm nhận vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

AUMI

· Chăm sóc khách hàng hiện tại:Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện có trong các lĩnh vực công nghiệp như rượu bia, giải khát; hàng tiêu dùng; điện; dầu khí; kim loại và thép…

Chăm sóc khách hàng hiện tại:

· Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới: Tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ tự động hóa như thiết bị điều khiển, thiết bị cảm biến, thiết bị đo lường, phân tích khí…

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới:

· Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần: Hoàn thành các chỉ tiêu được thống nhất hàng năm dựa trên sự thỏa thuận và được phê duyệt của Ban giám đốc.

·

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần: Hoàn thành các chỉ tiêu được thống nhất hàng năm dựa trên sự thỏa thuận và được phê duyệt của Ban giám đốc.

· Báo cáo và thực hiện các công việc khác: Thực hiện theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Báo cáo và thực hiện các công việc khác:

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

AUMI mong muốn tìm kiếm ứng viên như thế nào?

· Có đam mê:Bạn yêu thích công việc kinh doanh, luôn khao khát thử thách và phát triển bản thân.

·

Có đam mê:Bạn yêu thích công việc kinh doanh, luôn khao khát thử thách và phát triển bản thân.

· Có kinh nghiệm:Chúng tôi mong muốn tìm được ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm cơ khí, tự động hóa

Có kinh nghiệm:

· Có kỹ năng:Bạn sở hữu kỹ năng giao tiếp, đàm phán và khả năng thuyết phục khách hàng hiệu quả.

Có kỹ năng:

· Có nhiệt huyết:Bạn là người năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Có nhiệt huyết:

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập AUMI, bạn không chỉ có thu nhập hấp dẫn mà còn có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm kinh doanh, Sales Key Account,...

· Thu nhập cạnh tranh:Lương cơ bản không giới hạn (thỏa thuận theo kinh nghiệm) cùng các khoản phụ cấp và lương doanh thu, lương KPI theo năng lực.

Thu nhập cạnh tranh:

· Phụ cấp:Phụ cấp ăn trưa,Phụ cấp xăng xe và điện thoại, Công tác phí đi tỉnh

Phụ cấp:

· Đào tạo: Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng kinh doanh, đào tạo về sản phẩm

Đào tạo:

· Thăng tiến và phát triển:Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc và mức độ cống hiến. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý tùy theo năng lực.

·

Thăng tiến và phát triển:

· Chế độ phúc lợi:Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.Hưởng các chế độ phúc lợi khác như du lịch, teambuilding. Ngoài ra công ty có chính sách tăng phép năm theo thâm niên, thưởng thâm niên với lao động gắn bó lâu dài.

Chế độ phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin