Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
- Hà Nội: Tầng 1, Tòa V3 Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Mở rộng quy mô, APAL tuyển dụng Nhân viên kinh doanh:
- Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
- Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải
- Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.
- Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng
- Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ
- Báo cáo kinh doanh theo quy định
- Hỗ trợ và thu hồi công nợ
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm dưới 02 năm. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Học các ngành nghề kinh tế, logistics, ... hoặc các ngành nghề có liên quan khác
Có phương tiện riêng: xe máy,..
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội khi vào chính thức
Phụ cấp ăn trưa 40,000đ/ngày
Lương tháng thứ 13, thưởng quý, lễ, tết
Du lịch quốc tế
20 ngày nghỉ phép/năm
Được chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị: máy tính, điện thoại,...
Và các phúc lợi khách theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
