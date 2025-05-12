Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa V3 Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mở rộng quy mô, APAL tuyển dụng Nhân viên kinh doanh:

- Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải

- Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.

- Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng

- Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ

- Báo cáo kinh doanh theo quy định

- Hỗ trợ và thu hồi công nợ

Yêu cầu chung:

Kinh nghiệm dưới 02 năm. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Học các ngành nghề kinh tế, logistics, ... hoặc các ngành nghề có liên quan khác

Có phương tiện riêng: xe máy,..

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Đóng bảo hiểm xã hội khi vào chính thức

Phụ cấp ăn trưa 40,000đ/ngày

Lương tháng thứ 13, thưởng quý, lễ, tết

Du lịch quốc tế

20 ngày nghỉ phép/năm

Được chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị: máy tính, điện thoại,...

Và các phúc lợi khách theo quy định công ty.

