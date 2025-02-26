Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HAVINAHAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu

Mức lương 9 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Tìm kiếm hoặc tiếp nhận Leads khách hàng tiềm năng từ các thị trường đa quốc gia như Châu Mỹ, Châu Phi, châu Âu có nhu cầu mua sản phẩm tóc đội đầu và tóc nối do nhà máy Havina Hair sản xuất và phân phối.

Hiểu và nắm rõ mặt hàng công ty đang kinh doanh, quy trình bán hàng củacông ty

Xây dựng, phát triển và tối ưu các kênh tiếp cận với khách hàng, đối tác.

Tư vấn sản phẩm, đàm phán với khách hàng, xác định rõ các yêu cầu về hàng hóa

Theo dõi, quản lý tiến độ đơn hàng

Giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có liên quan đến khách hàng, đối tác, hàng hóa;

Thường xuyên cập nhật CTKM, sản phẩm mới tới các Khách hàng, đề xuất và phối hợp các đơn vị nội bộ liên quan tới hoạt động bán hàng... nhằm nhận được đơn hàng mới cũng như duy trì khách hàng thường xuyên;

Nghiên cứu và góp phần xây dựng chiến lược bán hàng của team hoặc công ty.

Đảm bảo số lượng khách hàng và duy trì tần suất bán hàng mỗi tháng.

Xây dựng và chăm sóc các kênh thương hiệu bán hàng cá nhân trên các nền tảng số social media như Tiktok, Instagram, Facebook, LinkedIn,..v..v..

Thực hiện các báo cáo và một số công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành có liên quan như Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, quan hệ quốc tế, tài chính doanh nghiệp, kinh doanh quốc tế, Xuất nhập khẩu, ...

Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm nghành tóc, sẽ được Công ty đào tạo từ đầu.

Kỹ năng làm việc nhóm, đam mê yêu thích nghề kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, có định hướng rõ ràng trong công việc.

Có ý chí cầu tiến, chăm chỉ, chủ động và có ý thức trách nhiệm trong công việc.

Có ý thức chấp hành, tuân thủ nội quy tập thể.

Có laptop

Năm sinh:1997-2004

Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm về sale, bán hàng...

Tại CÔNG TY TNHH HAVINAHAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7.000.000 - 15.000.0000 tùy theo kinh nghiệm + năng lực + thưởng hiệu quả công việc + Hoa hồng (Thu nhập trung bình 9.000.000 - 35.000.000)

Phụ cấp: ăn trưa, cấp điện thoại và SIM, phụ cấp ca tối (nếu có).

Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ ốm.....

Môi trường trẻ trung, năng động, khách hàng quốc tế, phát triển bản thân... Các bạn thỏa sức làm việc, cống hiến và sáng tạo...

Du lịch hàng năm theo chế độ công ty

Được hưởng các phúc lợi của công ty như: thưởng các dịp lễ, tặng quà nhân dịp sinh nhật, khi kết hôn, sinh con, v.v...

Được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, công tác phí, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

