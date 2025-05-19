Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH sản xuất sự kiện và dịch vụ Truyền Hình Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục...

Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên lạc với các đối tác.

Phối hợp với các bộ phận khác để sản xuất tin, bài, phóng sự chất lượng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả hợp tác.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, sự kiện....

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Có kiến thức về các lĩnh vực báo chí, truyền thông truyền hình là 1 lợi thế.

Quyền Lợi

Thưởng theo tháng ,quý (đạt doanh thu cao và hoàn thành đầy đủ các nội dung)

Bảo hiểm, ngày phép, du lịch, đào tạo...

Cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

