Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kärcher Vietnam Technology (KVT)

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sales Professional (80%):

NHIỆM VỤ CHÍNH:

Triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh trong địa bàn được giao (mảng máy móc thiết bị làm sạch công nghiệp khu vực Quảng Nam)

Chịu trách nhiệm và lên kế hoạch hành động đảm bảo độ bao phủ và sự phân phối của sản phẩm

Phát triển mối quan hệ hiệu quả với thị trường để hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

CÔNG VIỆC CHI TIẾT: (bao gồm nhưng không giới hạn và sẽ được thay đổi theo tình hình công việc thực tế)

Lập kế hoạch Kinh doanh:

Xây dựng tuyến bán hàng, quản lý danh sách khách hàng.

Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ.

Thu thập thông tin thị trường: hoạt động của các đối thủ

Đảm bảo tồn kho và cung ứng:

Đảm bảo hàng được giao đầy đủ, đúng giá và đúng thời hạn.

Hạn chế tình trạng thiếu hàng thông qua quản lý tồn kho hợp lý.

Đảm bảo doanh số:

Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh số do Công ty đề ra.

Đảm bảo xây dựng kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc của họ.

Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng

2. Tư vấn sản phẩm ở Showroom Nhà máy Karcher Quảng Nam (20%):

Trưng bày hàng hóa, tư vấn bán hàng

Nhập hàng, bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng hóa, chứng từ, báo cáo,..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành Quản trị Kinh doanh, kỹ thuật, cơ khí, công nghiệp,...

Kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, máy làm sạch hoặc có mối quan hệ rộng trong ngành công nghiệp

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc ở công ty đa quốc gia

Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng cạnh tranh (thỏa thuận)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại

Nghỉ phép năm & Nghỉ Giáng sinh 25/12

BHXH đầy đủ theo Luật Lao động

Đào tạo nội bộ các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin