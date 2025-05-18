Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP QUÝ PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22OBT1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim (Ngõ Linh Đàm đối diện khách sạn Mường Thành Linh Đàm - Cạnh trường quốc tế Billgate), Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Khách hàng: Chăm sóc khách hàng cũ (nguồn khách hàng ổn định tái ký thường xuyên) + tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm gia dụng; Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm, công nợ khu vực được giao.

- Quản lý tình hình bán hàng, sản lượng, doanh thu, hàng xuất trả của từng mã hàng, hàng bảo hành, công nợ của từng khách hàng.

- Báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực cho GĐKD tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

- Chuyên môn: QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Am hiểu thị trường hàng gia dụng hoặc hàng tiêu dùng; Có kiến thức trong việc thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị hiếu khách hàng;

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, Khả năng bao quát, tổng hợp, khả năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt

- Thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Tại CÔNG TY CP QUÝ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 13 - 15 triệu + thưởng kết quả kinh doanh, thu nhập upto 20 triệu++

- Thưởng lễ tết, sinh nhật... Hưởng lương tháng thứ 13 đầy đủ

- Tham gia BHXH, BHYT khi trở thành nhân viên chính thức.

- Hỗ trợ chi phí đi lại, công tác (nếu có)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUÝ PHÁT

