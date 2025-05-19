Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu CFS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch cho đối tượng khách lẻ, khách đoàn, khách dịch vụ MICE... về các sản phẩm của Công ty: combo; phòng khách sạn; vé máy bay... dịch vụ 4 sao - 5 sao.

Tìm hiểu và xây dựng sản phẩm chiến lược (khách sạn, vé máy bay, combo du lịch) phù hợp với khách hàng tiềm năng mới và chăm sóc lại khách hàng cũ.

Xây dựng, khai thác dữ liệu khách hàng để triển khai các hoạt động kinh doanh, đạt doanh số được giao.

Phối hợp với Điều hành để thiết kế chương trình, lập bảng báo giá và quản lý tour. Phối hợp với Kế toán để thực hiện các hợp đồng ký kết với khách hàng, hoàn thiện hồ sơ, công nợ và xử lý các phát sinh sau bán.

Chăm sóc khách hàng để duy trì nguồn khác của Công ty và cá nhân khai thác được.

Lập các báo cáo theo yêu cầu của BLĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành về du lịch, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, kinh tế, văn hóa, ngoại giao...

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch (đã từng bán combo du lịch, phòng khách sạn, vé máy bay là một lợi thế).

Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có tính kỷ luật cao, ham học hỏi và có tác phong chuyên nghiệp.

Có thể làm thêm giờ và đi công tác nếu công việc yêu cầu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu CFS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 7-9tr + thưởng + KPI tháng + Thưởng quý (tổng thu nhập từ 20-30tr/tháng).

Thử việc 2 tháng hưởng 85%; đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Có cơ hôi thăng tiến lên Trưởng nhóm.

Thưởng lương tháng 13.

Khám chữa bệnh (sức khỏe) 1 năm/lần.

Du lịch 1 năm/lần.

Khi vào làm việc được cấp laptop.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở trẻ trung.....

Các chính sách phúc lợi khác - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

