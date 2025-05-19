Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty TNHH DLV LIGHTING
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty TNHH DLV LIGHTING

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, C24

- 10 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Để mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Sales Online với thông tin như sau:
Chăm sóc các đại lý cũ của công ty theo data công ty giao cho: gọi điện, gửi tin nhắn zalo
Tìm kiếm khách hàng mới qua facebook, google...
Tư vấn sản phẩm, lên đơn hàng cho khách
Làm việc online tại văn phòng công ty
Báo cáo công việc theo lịch trình

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-8 triệu.
Thưởng KPI + Thưởng doanh số
Tổng thu nhập: 15 - 40 triệu.
Được đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng hiệu quả
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa năng lực của nhân viên.
Nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm của công ty sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Thử việc 1 tháng
Thưởng tháng 13
Tham gia đi dã ngoại, du lịch, liên hoan cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DLV LIGHTING

Công ty TNHH DLV LIGHTING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C25-39 K ĐT Geleximco Lê Trọng Tấn , Dương Nội ,Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

