Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, C24 - 10 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Để mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Sales Online với thông tin như sau:

Chăm sóc các đại lý cũ của công ty theo data công ty giao cho: gọi điện, gửi tin nhắn zalo

Tìm kiếm khách hàng mới qua facebook, google...

Tư vấn sản phẩm, lên đơn hàng cho khách

Làm việc online tại văn phòng công ty

Báo cáo công việc theo lịch trình

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học

Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-8 triệu.

Thưởng KPI + Thưởng doanh số

Tổng thu nhập: 15 - 40 triệu.

Được đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng hiệu quả

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa năng lực của nhân viên.

Nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm của công ty sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Thử việc 1 tháng

Thưởng tháng 13

Tham gia đi dã ngoại, du lịch, liên hoan cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.