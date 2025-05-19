Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING
Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, C24
- 10 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Để mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Sales Online với thông tin như sau:
Chăm sóc các đại lý cũ của công ty theo data công ty giao cho: gọi điện, gửi tin nhắn zalo
Tìm kiếm khách hàng mới qua facebook, google...
Tư vấn sản phẩm, lên đơn hàng cho khách
Làm việc online tại văn phòng công ty
Báo cáo công việc theo lịch trình
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7-8 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLV LIGHTING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI