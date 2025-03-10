Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix Fresh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số nhà 71 đường DH607, ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương., Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ tìm kiếm data khách hàng ở khu vực được phân công.

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Gửi báo giá, xác nhận đơn đặt hàng, lên đơn hàng

- Gửi báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm

- Đi công tác, mở rộng phát triển thị trường

- Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã, đang, sẽ phát sinh giao dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

- Kinh nghiệm: có thể có hoặc không (sẽ được đào tạo -Nhận sinh viên có nhu cầu thực tập).

- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6.

- Có tư duy tổ chức, sắp xếp.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

HỒ SƠ CẦN NỘP:

1. Đơn xin việc

2. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có chứng thực)

3. Sơ yếu lý lịch

4. Giấy khám sức khỏe

5. Bản sao CCCD, sổ hộ khẩu

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix Fresh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn. Xét lương theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao.

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN), và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix Fresh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.