Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THE JADE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The Jade 21 Văn Miếu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng trang sức, đá quý 8 tiếng một ngày làm theo ca:

Giới thiệu tư vấn sản phẩm với khách hàng

Ca 1: Từ 9h15 sáng đến 17h30 chiều

Ca 2: Từ 17h30 chiều đến 21h30 tối

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo Tiếng Pháp và Tiếng Anh là một lợi thế

Trung thực và thật thà

Nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động

Độ tuổi từ 22 - 35

Tại HỘ KINH DOANH THE JADE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường lịch sự và văn minh

Được đóng bảo hiểm xã hội và phụ cấp ăn trưa/ tối theo ca

Cơ hội được giao tiếp và tiếp xúc với người ngoại quốc

Được cung cấp phụ phí xăng xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE JADE

