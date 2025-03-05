Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THE JADE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THE JADE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- The Jade 21 Văn Miếu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Bán hàng trang sức, đá quý 8 tiếng một ngày làm theo ca:
Giới thiệu tư vấn sản phẩm với khách hàng
Ca 1: Từ 9h15 sáng đến 17h30 chiều
Ca 2: Từ 17h30 chiều đến 21h30 tối
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp thành thạo Tiếng Pháp và Tiếng Anh là một lợi thế
Trung thực và thật thà
Nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động
Độ tuổi từ 22 - 35
Tại HỘ KINH DOANH THE JADE Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm trong môi trường lịch sự và văn minh
Được đóng bảo hiểm xã hội và phụ cấp ăn trưa/ tối theo ca
Cơ hội được giao tiếp và tiếp xúc với người ngoại quốc
Được cung cấp phụ phí xăng xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE JADE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
