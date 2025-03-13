Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 802, ngõ 814 đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm các nhãn hàng và doanh nghiệp có nhu cầu về truyền thông, marketing và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.).

Khai thác cơ hội hợp tác từ các gian hàng và thương hiệu trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok v.v.).

Tư vấn dịch vụ booking KOLs, influencer marketing và các giải pháp quảng cáo trực tuyến phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng về marketing và quảng cáo dựa trên nhu cầu thực tế của họ.

Thực hiện các cuộc gặp mặt, đàm phán và thương thảo các hợp đồng với khách hàng.

Đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thống nhất và tiến hành ký kết hợp đồng.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo và booking KOLs được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Theo dõi và báo cáo tiến độ các chiến dịch tới khách hàng.

Báo cáo kết quả doanh thu, tình hình công việc và cơ hội mới cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược kinh doanh dựa trên phân tích kết quả.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các agency truyền thông, marketing hoặc các công ty quảng cáo từ 6 tháng

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực booking KOLs, influencer marketing, hoặc quảng cáo trực tuyến là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Hiểu biết về các công cụ marketing số, các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-12tr + % hoa hồng + thưởng siêng năng

Mức lương cơ bản hấp dẫn, thưởng theo doanh thu và hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty, nghỉ lễ Têt theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở và hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Thời gian làm việc từ 9h-18h Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin