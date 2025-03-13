Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, Ctrip,...

Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online

Phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ động xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh về dịch vụ,...

Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm, và báo cáo số liệu thị trường để có chính sách giá tốt phục vụ bán dịch vụ

Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau quá trình sử dụng dịch vụ tại khách sạn.

Các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm OTA lĩnh vực dịch vụ lưu trú/khách sạn

Có sự hiểu biết về các nền tảng online. Kinh nghiệm xử lý review trên các nền tảng đó

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, giải quyết nhạy bén các tình huống phản hồi của khách hàng qua điện thoại, trực tiếp.

Có khả năng edit video và hình ảnh cơ bản phục vụ cho công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 11-13tr + SVC + thưởng % doanh số (Doanh số được phân bổ cụ thể theo mảng phụ trách. Đảm bảo rõ ràng).

Thưởng Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo kết quả doanh thu, Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng thành tích, review lương định kỳ theo năng lực.

Các chế độ phúc lợi cá nhân: Cưới hỏi, việc hiếu, ốm đau (bản thân + người thân), sinh nhật, sử dụng các dịch vụ của công ty thành viên với giá ưu đãi (Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Công viên Thiên đường Bảo Sơn...)

Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm (3tr), du lịch teambuilding hè, YEP quy mô...và nhiều hoạt động sôi nổi khác do BCH Công đoàn tổ chức quy mô.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ.

Thời gian làm việc: 8h-17h Thứ 6. Từ 8h-12h trưa Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

