Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, Ctrip,...
Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online
Phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ động xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh về dịch vụ,...
Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm, và báo cáo số liệu thị trường để có chính sách giá tốt phục vụ bán dịch vụ
Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau quá trình sử dụng dịch vụ tại khách sạn.
Các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm OTA lĩnh vực dịch vụ lưu trú/khách sạn
Có sự hiểu biết về các nền tảng online. Kinh nghiệm xử lý review trên các nền tảng đó
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, giải quyết nhạy bén các tình huống phản hồi của khách hàng qua điện thoại, trực tiếp.
Có khả năng edit video và hình ảnh cơ bản phục vụ cho công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 11-13tr + SVC + thưởng % doanh số (Doanh số được phân bổ cụ thể theo mảng phụ trách. Đảm bảo rõ ràng).
Thưởng Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo kết quả doanh thu, Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng thành tích, review lương định kỳ theo năng lực.
Các chế độ phúc lợi cá nhân: Cưới hỏi, việc hiếu, ốm đau (bản thân + người thân), sinh nhật, sử dụng các dịch vụ của công ty thành viên với giá ưu đãi (Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Công viên Thiên đường Bảo Sơn...)
Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm (3tr), du lịch teambuilding hè, YEP quy mô...và nhiều hoạt động sôi nổi khác do BCH Công đoàn tổ chức quy mô.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ.
Thời gian làm việc: 8h-17h Thứ 6. Từ 8h-12h trưa Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

