Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 436 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Tư vấn Bán hàng xe ô Tô tại 436 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội

Khai thác Khách hàng có nhu cầu mua dòng xe bán chạy như Mitsubishi Xpander, Xforce, Triton..

Tư vấn và bán Sale ô tô du lịch Mitsubishi (5-7 chỗ, bán tải)

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm giá trị gia tăng đi kèm nhằm đạt doanh số cao nhất;

Được tham gia các lớp huấn luyện/ đào tạo kỹ năng bán hàng dành cho Nhân viên Kinh doanh Ô tô từ nội bộ và hãng Mitsubishi chuyên nghiệp

Ứng viên Nam/Nữ từ 22-35 tuổi

Có đam mê kinh doanh và mong muốn gia tăng thu nhập

+ 7 nhân sự đã có kinh nghiệm bán xe ô tô, bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, marketing

+ 9 nhân sự chưa có kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo)

Biết quảng bá marketing qua Facebook/Youtube/ Tiktok/ Adword,... là lợi thế, chưa biết sẽ được hướng dẫn

Có bằng lái xe B2 là lợi thế

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực tế trung bình từ 12tr - 40tr/tháng

Hỗ trợ thưởng vượt đầu xe lũy tiến, thưởng tháng, quý

Hưởng 100% hoa hồng ngân hàng, đăng ký đăng kiểm lưu hành xe

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, có đội nhóm hỗ trợ

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ 01 năm/ 01 lần

Team Buliding tối thiểu 01 năm/ 01 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG

