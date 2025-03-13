Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
- Hà Nội: 436 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu
Tư vấn Bán hàng xe ô Tô tại 436 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội
Tư vấn Bán hàng xe ô Tô
Khai thác Khách hàng có nhu cầu mua dòng xe bán chạy như Mitsubishi Xpander, Xforce, Triton..
Tư vấn và bán Sale ô tô du lịch Mitsubishi (5-7 chỗ, bán tải)
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm giá trị gia tăng đi kèm nhằm đạt doanh số cao nhất;
Được tham gia các lớp huấn luyện/ đào tạo kỹ năng bán hàng dành cho Nhân viên Kinh doanh Ô tô từ nội bộ và hãng Mitsubishi chuyên nghiệp
Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22-35 tuổi
Có đam mê kinh doanh và mong muốn gia tăng thu nhập
Số lượng :
+ 7 nhân sự đã có kinh nghiệm bán xe ô tô, bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, marketing
+ 9 nhân sự chưa có kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo)
Biết quảng bá marketing qua Facebook/Youtube/ Tiktok/ Adword,... là lợi thế, chưa biết sẽ được hướng dẫn
Có bằng lái xe B2 là lợi thế
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thưởng vượt đầu xe lũy tiến, thưởng tháng, quý
Hưởng 100% hoa hồng ngân hàng, đăng ký đăng kiểm lưu hành xe
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, có đội nhóm hỗ trợ
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ 01 năm/ 01 lần
Team Buliding tối thiểu 01 năm/ 01 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
