Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới, cơ hội kinh doanh mới, tập trung đặc biệt vào khách hàng Nhật.
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch doanh số
- Xây dựng và phát triển sales team ở DTSVN
- Phân tích xu hướng của thị trường, lập kế hoạch và đưa ra đề xuất triển khai

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm sales trong mảng outsourcing ở thị trường Nhật
- Có nhiều mối quan hệ, tìm thêm được các dự án cho công ty
- Không yêu cầu bằng cấp nhưng tiếng Nhật ở mức business
- Có tinh thần trách nhiệm, yêu thích vị trí bán hàng
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc và không ngại các công việc mang tính lặp lại.
- Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, tư duy học hỏi.
- Ko phân biệt nam/nữ, tuyển cả ứng viên ở Việt Nam và Nhật Bản, cả người Việt Nam và Nhật Bản.
>>>> Junior sales:
- Đã từng làm sales trong mảng outsourcing ở thị trường Nhật
- Là nữ, ngoại hình xinh đẹp, tuổi dưới 30, chưa lập gia đình
- Không yêu cầu bằng cấp nhưng tiếng Nhật giao tiếp trôi chảy

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương: 1 lần/năm.
- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản.
- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài.
- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con
- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
- Chế độ làm việc từ xa chăm con ốm, và các bệnh khác theo quy định
- Chương trình đào tạo gắn liền lộ trình thăng tiến
***Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec…)
***Văn phòng làm việc tiện ích:
- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.
- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.
- Mượn sách và tạp chí tại thư viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

