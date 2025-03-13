Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần JONUX Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Dương Liễu, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Đi thị trường gặp gỡ, chăm sóc khách hàng theo tuần.

Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới theo chỉ tiêu giao mỗi tháng.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại...

Phối hợp với các bộ phận giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của KH khi có phát sinh.

Cập nhật, rà soát và đối chiếu doanh số, công nợ với các khách hàng theo quy định để đốc thúc. Đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thanh toán đảm bảo đúng hạn mức công nợ.

Kết hợp cùng với phòng MKT triển khai các sự kiện, hội thảo theo kế hoạch.

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Nam độ tuổi 20-35 tuổi, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Kinh Tế, Thương Mại, Tài Chính, Quản trị kinh doanh, Marketing

Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, thương mại

Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, ra quyết định, phân tích xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm

Khả năng chịu áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần JONUX Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + thưởng % doanh số. Tổng thu nhập từ 10 triệu đến 25 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm)

THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4-1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Chính sách công tác phí.

Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần JONUX Châu Á

