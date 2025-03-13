Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Hancorp Plaza, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào bộ phận kinh doanh, phát triển xây dựng mạng lưới khách hàng
Hỗ trợ giám đốc Kinh doanh tài liệu kinh doanh, set up và tham gia các buổi họp, gặp gỡ khách hàng, đối tác.
Thương thảo, đàm phán trực tiếp và ký hợp đồng với khách hàng.
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 40 tuổi
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng kết nối xây dựng mối quan hệ
Có kinh nghiệm lĩnh vực sale tối thiểu 1 năm, ưu tiên trong mảng bank, fintech
Năng nổ, có kinh nghiệm làm các tài liệu kinh doanh, setup các cuộc họp
Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn: 10-20M + KPIs
Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương
Review lương tối thiểu 1 lần/năm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành, BHSK PTI
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.
Cơ hội làm việc với nhiều đối tác, khách hàng lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
