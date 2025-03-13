Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tầng 2 tòa GP Invest, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh, mục tiêu là các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online
- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh bao gồm: Phần mềm quản lý fanpage Facebook, Mở giỏ hàng facebook shop
- Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Làm tối thiểu 5 ca/tuần (có thể đăng ký ca linh hoạt)
- Chăm chỉ, kiên trì, chủ động học tập.
- Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
- Làm tối thiểu 5 ca/tuần (có thể đăng ký ca linh hoạt)
- Chăm chỉ, kiên trì, chủ động học tập.
- Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ mộc, số liệu làm báo cáo thực tập (nếu cần)
- Thu nhập: Từ 2.000.000 - 4.000.000/tháng (gồm lương cứng 80.000/ca + lương KPI + phụ cấp cơm trưa).
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thuyết phục
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
- Được đề xuất lên vị trí fulltime và có lộ trình phát triển thăng tiến cụ thể (nếu làm tốt)
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding
- Thu nhập: Từ 2.000.000 - 4.000.000/tháng (gồm lương cứng 80.000/ca + lương KPI + phụ cấp cơm trưa).
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thuyết phục
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
- Được đề xuất lên vị trí fulltime và có lộ trình phát triển thăng tiến cụ thể (nếu làm tốt)
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI