Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 2 tòa GP Invest, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh, mục tiêu là các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh bao gồm: Phần mềm quản lý fanpage Facebook, Mở giỏ hàng facebook shop

- Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Làm tối thiểu 5 ca/tuần (có thể đăng ký ca linh hoạt)

- Chăm chỉ, kiên trì, chủ động học tập.

- Tự tin với kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ mộc, số liệu làm báo cáo thực tập (nếu cần)

- Thu nhập: Từ 2.000.000 - 4.000.000/tháng (gồm lương cứng 80.000/ca + lương KPI + phụ cấp cơm trưa).

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thuyết phục

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

- Được đề xuất lên vị trí fulltime và có lộ trình phát triển thăng tiến cụ thể (nếu làm tốt)

- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

