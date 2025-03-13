Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Liên hệ tư vấn thông tin cho khách hàng doanh nghiệp về các khóa học quản trị, marketing, nhân sự, ...
Tệp khách hàng là lãnh đạo/quản lý của các doanh nghiệp;
Data nóng 100% từ marketing cung cấp, tỷ lệ chuyển đổi cao (tỷ lệ KH mới: 80%, Re-news: 20%);
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng cũ đã, đang và sẽ có dự định tham gia khóa học Doanh nghiệp;
Nhập kết quả và tình trạng đơn hàng lên hệ thống để theo dõi tình trạng contact;
Kết nối và mở rộng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp.
Đón tiếp, check-in khách hàng doanh nghiệp/học viên trong quá trình học tập;
Chăm sóc khách hàng trong khóa học, giải đáp các thắc mắc của các anh/chị học viên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Tiếng Anh...
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong mảng Tư vấn, Chăm sóc Khách hàng, Sale, Leader Sales, Leader Telesales, Best sales ...
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mảng giáo dục/ sản phẩm vô hình.
Có kỹ năng xử lý vấn đề, nắm bắt insight khách hàng.
Nhăn nhẹn, giọng nói dễ nghe;
Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Đam mê và yêu thích công việc Kinh doanh, Chăm sóc Khách hàng;
Mong muốn học tập, phát triển bản thân, mở rộng net-working;
Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 25 - 35 triệu/tháng. Bao gồm: lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp + thưởng;
Lương cứng: 8 - 15 triệu/tháng;
Phụ cấp : 42.000vnđ/ngày làm việc;
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương cứng.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty;
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty;
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...);
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm;
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party ...
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,...), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.
Cơ hội mở rộng mối quan hệ, networking với các CEO, Lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý cấp trung về Sale, Nhân sự, Marketing,.. trở lên tại các doanh nghiệp khác;
Cơ hội định hướng và phát triển sự nghiệp dài hạn;
Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo;
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc;
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster;
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo;
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders;
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

