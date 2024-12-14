Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG
Ngành hàng: Bánh kẹo nhãn hàng Lu, Oreo, Cosy, Solite, AFC, Slide, Bánh mỳ tươi, Dairy Milk…
----------------------------------------
Vị trí: Giám Sát Kinh Doanh
Khu vực: Hồ Chí Minh
Kênh bán lẻ truyền thống (GT):
Quận 8 + 1/2 Bình Chánh
Bình Tân + 1/2 Bình Chánh
Quận 2 + Quận 9 (Junior SS - Project GT)
Kênh hiện đại, siêu thị (MT):
Hồ Chí Minh
------------------------------------
-----------------------------
Phúc Lợi:
Thu nhập:LCB + phụ cấp từ 21tr - 22tr trở lên
Thưởng tháng, 2 mùa vụ, cuối năm, … lên tới 28 – 30tr/ tháng và +++

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-----------------------------
Phúc Lợi:
Thu nhập:LCB + phụ cấp từ 21tr - 22tr trở lên
Thưởng tháng, 2 mùa vụ, cuối năm, … lên tới 28 – 30tr/ tháng và +++
Phúc lợi khác:Bảo hiểm theo quy định (Y Tế + Xã Hội + Thất Nghiệp), Bảo hiểm sức khỏe Generalli, Bảo hiểm Tai nạn 24/24, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm....
Cơ hội phát triển: đánh giá tăng lương hàng năm, đào tạo & huấn luyện định kỳ, … du lịch nước ngoài

Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển: đánh giá tăng lương hàng năm, đào tạo & huấn luyện định kỳ, … du lịch nước ngoài
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 138 - 142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

