Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Ngành hàng: Bánh kẹo nhãn hàng Lu, Oreo, Cosy, Solite, AFC, Slide, Bánh mỳ tươi, Dairy Milk…

Vị trí: Giám Sát Kinh Doanh

Khu vực: Hồ Chí Minh

Kênh bán lẻ truyền thống (GT):

Quận 8 + 1/2 Bình Chánh

Bình Tân + 1/2 Bình Chánh

Quận 2 + Quận 9 (Junior SS - Project GT)

Kênh hiện đại, siêu thị (MT):

Hồ Chí Minh

Phúc Lợi:

Thu nhập:LCB + phụ cấp từ 21tr - 22tr trở lên

Thưởng tháng, 2 mùa vụ, cuối năm, … lên tới 28 – 30tr/ tháng và +++

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phúc lợi khác:Bảo hiểm theo quy định (Y Tế + Xã Hội + Thất Nghiệp), Bảo hiểm sức khỏe Generalli, Bảo hiểm Tai nạn 24/24, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm....

Cơ hội phát triển: đánh giá tăng lương hàng năm, đào tạo & huấn luyện định kỳ, … du lịch nước ngoài

Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

