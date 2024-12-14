Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG
Ngành hàng: Bánh kẹo nhãn hàng Lu, Oreo, Cosy, Solite, AFC, Slide, Bánh mỳ tươi, Dairy Milk…
----------------------------------------
Vị trí: Giám Sát Kinh Doanh
Khu vực: Hồ Chí Minh
Kênh bán lẻ truyền thống (GT):
Quận 8 + 1/2 Bình Chánh
Bình Tân + 1/2 Bình Chánh
Quận 2 + Quận 9 (Junior SS - Project GT)
Kênh hiện đại, siêu thị (MT):
Hồ Chí Minh
------------------------------------
-----------------------------
Phúc Lợi:
Thu nhập:LCB + phụ cấp từ 21tr - 22tr trở lên
Thưởng tháng, 2 mùa vụ, cuối năm, … lên tới 28 – 30tr/ tháng và +++
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phúc lợi khác:Bảo hiểm theo quy định (Y Tế + Xã Hội + Thất Nghiệp), Bảo hiểm sức khỏe Generalli, Bảo hiểm Tai nạn 24/24, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm....
Cơ hội phát triển: đánh giá tăng lương hàng năm, đào tạo & huấn luyện định kỳ, … du lịch nước ngoài
Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
