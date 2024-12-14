Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính

Phụ trách hoạt động kinh doanh của địa bàn được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh toàn quốc về Doanh số và hiệu quả kinh doanh.

Tham mưu cho Giám đốc kinh doanh toàn quốc về định hướng kinh doanh, công tác quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của khu vực.

Xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh, dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

Tổ chức triển khai các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan đến việc phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực theo mô hình và chiến lược hoạt động của công ty.

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự trực thuộc nhằm đảm bảo chỉ tiêu bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại Học - Chuyên ngành liên quan đến Dược Phẩm Sức Khỏe là ưu thế trong tuyển dụng

Kinh nghiệm: trên 3 năm tại vị trí tương đương trong ngành Dược.

Am hiểu thị trường thuốc tân dược, thực phẩm chức năng.

Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng quản lý - điều hành, kỹ năng xây dựng hệ thống, kỹ năng đàm phán thương lượng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng đào tạo huấn luyện, kỹ năng xây dựng kế hoạch...

Thành thạo sử dụng vi tính văn phòng.

Tính cách yêu cầu: Trung thực, chịu khó, sáng tạo,...

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Lương: Thỏa thuận

Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Chế độ đãi ngộ: Phụ cấp; Lương tháng 13, và thưởng doanh số; Thưởng tất cả các ngày Lễ Tết trong năm; du lịch và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

01 năm xét tăng lương 01 lần hoặc đột xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin