Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 11E
- đường C, KCN Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Am hiểu tính năng kỹ thuật của thiết bị ( sẽ được đào tạo học thêm về sản phẩm)
Trình bày, quảng bá và bán sản phẩm cho khách hàng;
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu;
Phát triển khách hàng mới;
Đạt được các mục tiêu và kết quả bán hàng được giao;
Phân tích tiềm năng của thị trường, theo dõi doanh số và báo cáo tình hình bán hàng.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các khối Quản trị kinh doanh; Marketing; cơ điện tử; cơ khí; kỹ sư hàn.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành tương tự.
Khả năng làm việc độc lập và có tính tương tác cao khi làm việc nhóm.
Năng động, có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.
Tiếng Anh lưu loát.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành tương tự.
Khả năng làm việc độc lập và có tính tương tác cao khi làm việc nhóm.
Năng động, có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.
Tiếng Anh lưu loát.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10.000.000 đ /tháng trở lên ( BHXH full lương).
Phụ cấp khác: Cơm trưa tại công ty.
Chế độ công tác phí phù hợp
Thưởng trên doanh số bán hàng khi hoàn thành mục tiêu theo Quý, Năm.
Công ty tham gia đầy đủ BHXH ( full lương)
Các phúc lợi khác như : Du lịch, khám sức khỏe định kỳ, hoạt động khác trong năm.
Được đào tạo, học thêm các khóa học để nâng cấp bản thân, nghề nghiệp.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm luân phiên.
Phụ cấp khác: Cơm trưa tại công ty.
Chế độ công tác phí phù hợp
Thưởng trên doanh số bán hàng khi hoàn thành mục tiêu theo Quý, Năm.
Công ty tham gia đầy đủ BHXH ( full lương)
Các phúc lợi khác như : Du lịch, khám sức khỏe định kỳ, hoạt động khác trong năm.
Được đào tạo, học thêm các khóa học để nâng cấp bản thân, nghề nghiệp.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm luân phiên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI