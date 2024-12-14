Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 547
- 549 Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Hoàn thành doanh số cá nhân tháng.
Tìm kiếm khách hàng cá nhân mới.
Chăm sóc khách hàng cá nhân cũ.
Tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 18t++
Bằng cấp: THPT ++
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tin học văn phòng: Cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì
Tập luyện miễn phí tại Club chuẩn 5 sao
Nhận lương đủ-đúng ngày
4 ngày nghỉ / tháng
LCB: 7.000.000 vnd
Hoa hồng bán hàng 5-8%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
