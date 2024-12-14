Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10 đường số 7, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư và các đơn vị phân phối liên quan đến giỏ hàng và giao dich

Kiểm soát và xử lý các công tác liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, pháp lý của giỏ hàng sản phẩm

Thực hiện kiểm soát, kiểm tra các chính sách của kinh doanh liên quan đến giỏ hàng sản phẩm

Cập nhật các thông tin liên quan đến sản phẩm từ chủ đầu tư hoặc nhà phát triển đến đơn vị phân phối

Thực hiện các báo cáo liên kết nội bộ liên quan đến giỏ hàng sản phẩm.

Soạn thảo và lưu trữ 1 cách khoa học các hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án khoa học.

Các công việc phụ khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng

Có kiến thức về kinh doanh, marketing

Tư duy phân tích

1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty BĐS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng theo sản phẩm hỗ trợ

Thưởng lễ, Tết

Tham gia miễn phí các chương trình đào tạo

Chính sách phúc lợi đa dạng

BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

