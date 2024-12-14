Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND
- Hồ Chí Minh:
- Số 10 đường số 7, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư và các đơn vị phân phối liên quan đến giỏ hàng và giao dich
Kiểm soát và xử lý các công tác liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, pháp lý của giỏ hàng sản phẩm
Thực hiện kiểm soát, kiểm tra các chính sách của kinh doanh liên quan đến giỏ hàng sản phẩm
Cập nhật các thông tin liên quan đến sản phẩm từ chủ đầu tư hoặc nhà phát triển đến đơn vị phân phối
Thực hiện các báo cáo liên kết nội bộ liên quan đến giỏ hàng sản phẩm.
Soạn thảo và lưu trữ 1 cách khoa học các hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án khoa học.
Các công việc phụ khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về kinh doanh, marketing
Tư duy phân tích
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty BĐS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết
Tham gia miễn phí các chương trình đào tạo
Chính sách phúc lợi đa dạng
BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND
