Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kinh doanh, phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghệ, các thiết bị điện mặt trời của công ty.

Chủ động tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các khách hàng, ký kết hợp đồng.

Kết hợp với bộ phận kỹ thuật tư vấn khảo sát dự án.

Lập đơn hàng, báo giá. Theo dõi, chăm sóc khách hàng.

Thực hiện công tác bán hàng và thu hồi công nợ góp phần đảm bảo mục tiêu doanh số, doanh thu công ty đưa ra.

Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong Kinh Doanh. Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng anh, hiểu biết về kỹ thuật là một lợi thế.

Yêu thích công việc sale và gặp gỡ khách hàng. Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Chịu được áp lực công việc.

Biết khai thác Internet, các nguồn thông tin phục vụ công việc, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Xác định gắn bó lâu dài. Năng động và cầu tiến, trung thực và nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 9 -15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng % vượt doanh số mục tiêu.

Thưởng hiệu quả, thưởng thành tích, thưởng dự án.

Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Thưởng lễ/tết/tháng 13.

Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

