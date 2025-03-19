Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TP. HCM và linh động địa điểm tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:
- Phát triển thị trường xuất khẩu.
- Xây dựng danh sách các khách hàng tiềm năng.
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực ván ép công nghiệp, bao gồm các nhà thầu xây dựng, công ty nội thất, các đối tác liên quan và khách hàng quốc tế thông qua: Gọi điện, email, gặp gỡ trực tiếp, hội trợ triển lãm,...
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại:
− Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và tìm kiếm cơ hội bán hàng tiếp theo.
Quản lý đơn hàng:
− Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, vận hành, tài chính,...) để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
− Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc nhở và hỗ trợ thu hồi công nợ đúng hạn.
− Báo cáo doanh số định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:
− Xử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng.
− Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về chính sách bảo hành, bải trì sản phẩm (nếu có).
− Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.
Nghiên cứu thị trường và đề xuất cải tiến:
− Cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.
− Đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách giá phù hợp với tình hình thực tế.
Các công việc khác được lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Trình độ
Kinh nghiệm:
− Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành gỗ hoặc vật liệu xây dựng, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
− Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất ván ép công nghiệphoặc các doanh nghiệp cùng ngành.
Kỹ năng:
− Hiểu biết về thị trường ván gỗ nguyên liệu, Plywood, ván công nghiệp.
− Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.
− Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Yêu cầu khác:
− Sẵn sàng học hỏi, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực ván ép công nghiệp và ván nguyên lợi.
− Biết lái xe ô tô là một lợi thế.
− Biết Tiếng anh giao tiếp.
− Biết Tiếng Trung là một lợi thế.
− Có khả năng chịu được áp lực công việc và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của đơn hàng.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ tốt
− Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp
− Thưởng và phúc lợi theo quy định nhà nước. Ngoài ra, công ty hỗ trợ phí ăn trưa, phí gửi xe và trang phục cấp định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Ánh Dương Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: SAV5 – 02.24, The Sun Avenue, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Việc làm cùng khu vực

Việc làm cùng mức lương

Việc làm mới nhất

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

