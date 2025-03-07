Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: • Lương cứng + thưởng (thỏa thuận tuỳ theo năng lực khi phỏng vấn). • Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ của công ty. • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. • Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật. • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện. • Được cấp phát đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc (máy tính,... ) • Chính sách tăng lương hàng năm. • Làm việc tại văn phòng Công ty - không đi thị trường

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn các sản phẩm thiết bị hội nghị (bao gồm: hệ thống âm thanh, màn hình, máy chiếu, camera hội nghị, phần mềm quản lý hội nghị,...) dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

• Giới thiệu chi tiết về các giải pháp công nghệ hội nghị, đảm bảo khách hàng hiểu rõ tính năng, lợi ích và sự phù hợp của sản phẩm với môi trường làm việc của họ.

• Cung cấp báo giá chi tiết cho khách hàng, bao gồm các thông số kỹ thuật và cấu hình thiết bị phù hợp.

• Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chính sách bảo hành, bảo trì và các dịch vụ hậu mãi khác.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch, đảm bảo sự hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của công ty.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên Nam, ưu tiên sinh viên mới ra trường (có thể có ít kinh nghiệm nhưng đam mê học hỏi).

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông hoặc các ngành liên quan

• Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, tự tin và có khả năng thuyết phục khách hàng.

• Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ trong ngành công nghệ thông tin, viễn thông.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

