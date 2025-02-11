Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 484, Tờ bản đồ số 5, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Phát triển kinh doanh:

+ Báo giá sản phẩm: Tiếp nhận thông tin báo giá; Gửi thông tin bản vẽ/hình ảnh/mẫu gốc để PKTH tính định mức.

2/ Phát triển sản phẩm: Triển khai đơn hàng mẫu

3/ Quản lý đơn hàng sản xuất

+ Triển khai đơn hàng sản xuất

+ Theo dõi tiến độ sản xuất và kế hoạch xuất hàng

+ Giải quyết khiếu nại khách hàng

+ Báo cáo tháng Chi tiết cụ thể từng hạng mục sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành có liên quan như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thêm ngoại ngữ phụ (Hoa, Nhật, Hàn) là một điểm cộng

- Thành thạo vi tính văn phòng - Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, phán đoán và ứng biến

- Trung thực, thẳng thẳn, kiên nhẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chỗ ở miễn phí.

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc.

- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty. - Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan

- Được mua nội thất cao cấp với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.