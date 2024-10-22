Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16tm1 - 24 the manor nguyễn xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng cũ ở các tỉnh thành

- Phát triển khách hàng mới từ website, các data được Marketing cấp ...

- Tư vấn, báo giá, xây dựng hợp đồng

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án của Công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

- Ngoài ra, hỗ trợ các công việc khác trong khả năng khi cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam, độ tuổi 22-30 tuổi

- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Sale, có bằng lái ô tô B2

có bằng lái ô tô B2

- Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế/kỹ thuật điện/ xây dựng cơ bản

chuyên ngành kinh tế/kỹ thuật điện/ xây dựng cơ bản

- Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m6.

- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm.

trung thực, chăm chỉ

- Sử dụng thành thạo Word, Excell

Word, Excell

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6-8tr/tháng (thỏa thuận) + thưởng % doanh số bán hàng  Thu nhập

10.000.000đ – 30.000.000 đ/tháng

- Thử việc 2 tháng, hưởng lương 85%

- Cơm trưa tại công ty

- Đóng BHXH theo quy định.

- Thưởng lễ/tết, sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13

- Du lịch thường niên cùng công ty

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin