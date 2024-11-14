Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 397/2/5, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường.

Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Thực hiện các báo cáo doanh số, báo cáo khách hàng theo yêu cầu.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và thương lượng với khách hàng để đạt được thỏa thuận.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty.

Thu nhập = Lươn cứng + Phụ cấp + Thưởng

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức chuyên môn.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA

