Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT

Kinh doanh phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV2

- 19 ngõ 178 ,Đại Mỗ ,Nam Từ Liêm ,Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận ,tạo các bài đăng ,chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội và tư vấn khách hàng tour du lịch Đài Loan ,Hàn Quốc ,Mỹ ,Úc ,Châu âu qua các kênh Điện thoại,TikTok Facebook ,Google ,Zalo, Website……

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm ,có kinh nghiệm tư vấn du lịch là 1 lợi thế
- Có tinh thần cầu tiến, nỗ lực, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân và sự nghiệp.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: gồm lương cơ bản + Hoa Hồng doanh số => Thu nhập lên đến 20 triệu
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
- Cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành du lịch...
- Có cơ hội trở thành Leader/Manager trong tương lai gần.
u

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV1-14 Khu biệt thự liền kề Viglacera, ngõ 178 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251533
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH RABILOO
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RABILOO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG Y TẾ CỘNG ĐỒNG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu OpenCommerce Group
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm bePOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu bePOS
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AOZ SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AOZ SOFTWARE
3 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD Trade Intelligence
1,000 - 2,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Hương Việt Group
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hương Việt Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
12 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RAPIDA TECHNOLOGIES
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ZTO LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ZTO LABS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm