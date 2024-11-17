Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NV2
- 19 ngõ 178 ,Đại Mỗ ,Nam Từ Liêm ,Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận ,tạo các bài đăng ,chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội và tư vấn khách hàng tour du lịch Đài Loan ,Hàn Quốc ,Mỹ ,Úc ,Châu âu qua các kênh Điện thoại,TikTok Facebook ,Google ,Zalo, Website……
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm ,có kinh nghiệm tư vấn du lịch là 1 lợi thế
- Có tinh thần cầu tiến, nỗ lực, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân và sự nghiệp.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: gồm lương cơ bản + Hoa Hồng doanh số => Thu nhập lên đến 20 triệu
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
- Cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành du lịch...
- Có cơ hội trở thành Leader/Manager trong tương lai gần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TOÀN CẦU DNT
