Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được đào tạo tỉ mỉ những kĩ năng và kiến thức liên quan đến phim ảnh, nghệ thuật; kĩ năng và nghiệp vụ về quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp.

- Làm việc với ekip chuyên nghiệp, các đạo diễn, quay phim giỏi trong và ngoài nước, có cơ hội học hỏi trong lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh.

- Mức lương thỏa thuận, commission theo từng dự án

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

- Làm việc trong một môi trường điện ảnh chuyên nghiệp năng động, sáng tạo, và được đi chuyển đi các nơi., Quận Đống Đa