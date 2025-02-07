Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được đào tạo tỉ mỉ những kĩ năng và kiến thức liên quan đến phim ảnh, nghệ thuật; kĩ năng và nghiệp vụ về quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp.

- Làm việc với ekip chuyên nghiệp, các đạo diễn, quay phim giỏi trong và ngoài nước, có cơ hội học hỏi trong lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh.

- Mức lương thỏa thuận, commission theo từng dự án

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

- Làm việc trong một môi trường điện ảnh chuyên nghiệp năng động, sáng tạo, và được đi chuyển đi các nơi., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ làm việc trực tiếp với các đối tác và khách hàng của dự án phim
Tham gia kiểm soát quá trình sản xuất phim, đảm bảo và cân đối giữa quyền lợi của phía Nhà sản xuất và Đối tác của bộ phim.
Tham gia hoạt động truyền thông cho các bộ phim thông qua tổ chức sự kiện họp báo ra mắt và truyền thông trên các phương tiện khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông, kinh tế hoặc các ngành có liên quan
Chăm chỉ, chủ động, chịu khó học hỏi, có khả năng làm việc với tần suất cao
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VÀ GIẢI TRÍ TỨ VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14/17 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

