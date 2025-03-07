Tuyển Nhân viên kinh doanh LONG PHUONG COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

LONG PHUONG COMPANY
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại LONG PHUONG COMPANY

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chế độ giờ làm việc linh hoạt, nghỉ giữa giờ, trà bánh, phụ cấp gửi xe, party sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm, nghỉ lễ... Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng liên quan. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, giao tiếp với khách hàng quốc tế., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm tóc giả của công ty thông qua các nền tảng MXH, trang TMDT (Alibaba)
Tạo đơn hàng, kiểm tra, đóng gói sản phẩm và làm việc với đơn vị vận chuyển.
Theo dõi đơn hàng và chăm sóc hậu bán.
Thời gian làm việc từ 9h – 18h (Thứ 2 – Thứ 6) (thời gian check-in / check-out linh hoạt, không quá một tiếng)

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 2003-1995
Nữ
Tiếng anh giao tiếp khá (TOEIC: 650 hoặc chứng chỉ khác tương đương)
Thành thạo tin học văn phòng, có laptop làm việc.
Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc.
Có niềm yêu thích với việc kinh doanh, bán hàng, thương lượng, đàm phán.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing, tiếng anh thương mại, kinh tế,...
Ưu tiên ứng viên am hiểu về Social media, E-commerce, thích làm Content đa nền tảng.

Tại LONG PHUONG COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 35 triệu VND
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LONG PHUONG COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sô 25, ngách 39, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

