Tuyển Nhân viên kinh doanh LONG PHUONG COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chế độ giờ làm việc linh hoạt, nghỉ giữa giờ, trà bánh, phụ cấp gửi xe, party sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm, nghỉ lễ... Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng liên quan. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, giao tiếp với khách hàng quốc tế., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm tóc giả của công ty thông qua các nền tảng MXH, trang TMDT (Alibaba)

Tạo đơn hàng, kiểm tra, đóng gói sản phẩm và làm việc với đơn vị vận chuyển.

Theo dõi đơn hàng và chăm sóc hậu bán.

Thời gian làm việc từ 9h – 18h (Thứ 2 – Thứ 6) (thời gian check-in / check-out linh hoạt, không quá một tiếng)

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 2003-1995

Tiếng anh giao tiếp khá (TOEIC: 650 hoặc chứng chỉ khác tương đương)

Thành thạo tin học văn phòng, có laptop làm việc.

Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc.

Có niềm yêu thích với việc kinh doanh, bán hàng, thương lượng, đàm phán.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing, tiếng anh thương mại, kinh tế,...

Ưu tiên ứng viên am hiểu về Social media, E-commerce, thích làm Content đa nền tảng.

Tại LONG PHUONG COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 35 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LONG PHUONG COMPANY

