Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Minh Nhân Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu tái định cư X2B, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ đã có hoặc tìm kiếm khách mới

- Tư vấn bán máy và phụ kiện, lên báo giá gửi khách

- Thu hồi công nợ, lập báo cáo doanh số cá nhân đã bán dc trong tháng gửi cấp trên

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu là nữ từ 18-35 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng, nhiệt tình, hòa đồng, nhanh nhẹn

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

- Thời gian : Hành chính từ T2-T7 ( nghỉ chủ nhật )

Tại Công Ty TNHH In Minh Nhân Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản 6,5tr + doanh số bán hàng + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp xăng xe + Chuyên cần

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Đóng bhxh, hưởng chế độ theo quy định pháp luật

- Địa chỉ làm việc : Số 3 ngách 93/15 khu tái định cư X2B Yên Sở, Hoàng Mai, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Minh Nhân Việt Nam

