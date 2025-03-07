Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.

Tạo kênh, đăng tải video lên hệ thống kênh quản lí theo kế hoạch.

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video.

Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm quản lý kênh, xây dựng nội dung trên Youtube. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

Độ tuổi từ 2002 – 1997(chấp nhận các bạn sinh viên đang chờ bằng, có thể đi làm được fulltime).

Thao tác máy tính, kỹ năng nhanh, am hiểu mạng xã hội.

Ý thức làm việc nghiêm túc, sẵn sàng tiếp thu và chia sẻ kiến thức. Cầu tiến cá nhânvà đồng đội.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 7.500.000 – 8.500.000 (đã bao gồm phụ cấp) + Thưởng theo doanh thu của kênh (upto 10-12tr).

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, nhà ở,…

Làm việc trong khung giờ hành chính. Có đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

Thu nhập cao so với mặt bằng khi tham gia dự án.

Luôn có cơ hội phát triểnlên những vị trí cao hơn trong công ty và nhận được sự supportnhiệt tình từ lãnh đạo.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn phòng đẹp, vui vẻ, chuyên nghiệp, làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.