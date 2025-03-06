Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập bình quân từ 8 - 30 triệu Được cấp laptop, phụ cấp tiền điện thoại làm việc khi làm việc Có lộ trình rõ ràng phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng đối với kinh doanh có tố chất và thành tích tốt. Các chế độ BHXH, BHYT.. theo quy định; Nghỉ mát trong nước 1 - 2 lần/ năm; Lương thứ 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ.. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, linh động., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Beegroup là Công ty đa ngành, chuyên sâu các mảng về Logistics và Thương Mại, hiện nay Chúng tôi đang cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh Logistics cho các dịch vụ:

- Vận chuyển hàng xuất từ Việt Nam đi Quốc Tế và từ Quốc Tế về Việt Nam các nước: Anh, Úc, Mỹ, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Châu Âu...

- Dịch vụ kho bãi, Fulfillment tại các nước: Anh, Úc, Mỹ, Nhật, Canada, Châu Âu...

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: chủ động tìm kiếm, liên hệ và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics

Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ Logistics của Công ty, bao gồm: vận chuyển Quốc tế, kho bãi, đóng gói và phát hàng tại nước ngoài

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có: đảm bảo sự hài lòng của khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng;

Xử lý các nghiệp vụ trong quy trình phục vụ khách hàng như: lên đơn, kiểm soát trạng thái đơn hàng, chốt cước thu hồi công nợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tồn đọng chất lượng hàng ngày;

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh: đề xuất và thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số đề ra;

Theo dõi và báo cáo: Theo dõi tiến độ, cập nhật thông tin về khách hàng và báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý;

Phối hợp với các phòng ban liên quan như: dịch vụ khách hàng, vận hành, tài chính để đảm bảo dịch vụ được cung cấp một cách tốt nhất.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics hoặc các ngành liên quan. Tuy nhiên, Công ty cũng sẵn sàng chào đón các ứng viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm nhưng có tiềm năng và sẵn sàng học hỏi

Tuổi từ 22 tuổi đến dưới 30 tuổi.

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin