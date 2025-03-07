Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn khách hàng chọn lựa sản phẩm, mẫu mã, vật liệu…để đạt được doanh số đặt ra.

- Chăm sóc hệ thống kiến trúc sư của công ty và phát triển kết nối với các công ty thiết kế, thi công, kiến trúc sư mới.

- Tìm kiếm khách hàng, các công trình trong khu vực.

- Lập kế hoạch bán hàng tốt. lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch / phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng. Trực tiếp tham gia tiếp khách và tư vấn bán hàng.

- Tham gia đào tạo về kiến thức sản phẩm công ty đang phân phối.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing .....

- Có 01 năm kinh nghiệm làm kinh doanh hoặc các vị trí liên quan ưu tiên trong lĩnh vực nội thất, xây dựng…

- Năng động, sáng tạo, làm việc độc lâp, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thảo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG

