Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG
- Hà Nội: nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn khách hàng chọn lựa sản phẩm, mẫu mã, vật liệu…để đạt được doanh số đặt ra.
- Chăm sóc hệ thống kiến trúc sư của công ty và phát triển kết nối với các công ty thiết kế, thi công, kiến trúc sư mới.
- Tìm kiếm khách hàng, các công trình trong khu vực.
- Lập kế hoạch bán hàng tốt. lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch / phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng. Trực tiếp tham gia tiếp khách và tư vấn bán hàng.
- Tham gia đào tạo về kiến thức sản phẩm công ty đang phân phối.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 01 năm kinh nghiệm làm kinh doanh hoặc các vị trí liên quan ưu tiên trong lĩnh vực nội thất, xây dựng…
- Năng động, sáng tạo, làm việc độc lâp, giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thảo tin học văn phòng (Word, Excel).
Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
