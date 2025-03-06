Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng từ 7 - 10 triệu/tháng + KPI. Tổng thu nhập lên đến 20 triệu/tháng Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa. Được đào tạo kỹ năng làm việc, hỗ trợ phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia đóng BHXH đảm bảo theo quy định của Nhà nước, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Đàm phán hợp đồng.

Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty

Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi

Có sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt và đàm phán hợp đồng.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B; Tốt nghiệp các trường Ngoại thương, Kinh tế…

Có khả năng làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH

