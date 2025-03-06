Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương cứng từ 7
- 10 triệu/tháng + KPI. Tổng thu nhập lên đến 20 triệu/tháng Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa. Được đào tạo kỹ năng làm việc, hỗ trợ phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia đóng BHXH đảm bảo theo quy định của Nhà nước, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Đàm phán hợp đồng.
Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty
Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi
Từ 25 - 40 tuổi
Có sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt và đàm phán hợp đồng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B; Tốt nghiệp các trường Ngoại thương, Kinh tế…
Có khả năng làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
