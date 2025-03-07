Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 9,5tr/tháng + Bonus ( thu nhập upto 30tr không giới hạn theo năng lực ứng viên) - Bonus nhận theo tháng - Thưởng KPI theo kỳ đánh giá. - Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng Lễ Tết. - Thưởng KPI theo kỳ đánh giá. - Chương trình đào tạo từ A - Z và phát triển sự nghiệp. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp. - BHXH, BHYT, BHTN, mọi chế độ theo quy định luật lao động. - Các chế độ hấp dẫn khác từ công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và đăng bài trên các trang social media.

- Giao tiếp với cả khách hàng B2B và B2C để hiểu mong muốn của họ

- Được training từ A-Z

- Đón tiếp khách hàng đến thăm quan văn phòng tại Vietnam.

- Tư vấn, tính toán và gửi báo giá

- Xác nhận đơn đặt hàng và xử lý cho các bộ phận liên quan khác

- Xử lý đặt đơn hàng từ đầu đến cuối.

- Xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng chu đáo trước và sau khi đặt hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Xuất nhập khẩu,...

- Kĩ năng Tiếng Anh nghe nói thành thạo

- Hiểu biết tổng quan về quy trình bán hàng, đàm phán và thương lượng.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng vi tinh văn phòng tốt (Excel, Word, Power Point).

Tại CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LH HAIR VIETNAM

