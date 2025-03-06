Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tương tác và gọi điện cho khách hàng (Theo data net công ty): Số lượng cuộc gọi, số phút gọi và chỉ tiêu lịch hẹn được công ty giao hàng tháng/ tuần/ ngày.

Chăm sóc KH và đặt lịch hẹn để khách hàng qua tập

Giải quyết thắc mắc của khách hàng và tạo nhu cầu cho khách hàng.

Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.