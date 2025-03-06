Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT
- Hà Nội: máy tính, điện thoại, tai nghe ...
- Nghỉ mát, thưởng lễ tết theo quy định của công ty
- Làm trong môi trường dịch vụ fitness cao cấp, trẻ trung năng lượng., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tương tác và gọi điện cho khách hàng (Theo data net công ty): Số lượng cuộc gọi, số phút gọi và chỉ tiêu lịch hẹn được công ty giao hàng tháng/ tuần/ ngày.
Chăm sóc KH và đặt lịch hẹn để khách hàng qua tập
Giải quyết thắc mắc của khách hàng và tạo nhu cầu cho khách hàng.
Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sử dụng thành thạo máy tính, laptop
-Giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn/ bán hàng
-Chăm chỉ, có sự cầu tiến
Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
