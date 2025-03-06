Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: máy tính, điện thoại, tai nghe ...

- Nghỉ mát, thưởng lễ tết theo quy định của công ty

- Làm trong môi trường dịch vụ fitness cao cấp, trẻ trung năng lượng., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tương tác và gọi điện cho khách hàng (Theo data net công ty): Số lượng cuộc gọi, số phút gọi và chỉ tiêu lịch hẹn được công ty giao hàng tháng/ tuần/ ngày.
Chăm sóc KH và đặt lịch hẹn để khách hàng qua tập
Giải quyết thắc mắc của khách hàng và tạo nhu cầu cho khách hàng.
Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, tuổi 22-27 tuổi,
-Sử dụng thành thạo máy tính, laptop
-Giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn/ bán hàng
-Chăm chỉ, có sự cầu tiến

Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT

Công Ty TNHH AMAZON KICKFIT - HIIT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - 61E Dốc Bệnh Viện Nhi Trung Ương, số 879 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

