Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
- Hà Nội:
- Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
- Hiểu rõ sản phẩm công ty và đối thủ để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng (sản phẩm rèm nội thất)
- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng, phát triển thị trường; ký kết hợp đồng, chốt đơn, hỗ trợ khách hàng trong và sau bán.
- Khai thác khách hàng tiềm năng được công ty giao và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Có kế hoạch làm việc hợp lý, rõ ràng.
- Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo cả trưởng phòng KD và ban lãnh đạo Cty.
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, cầu tiến, có trách nhiệm, hòa đồng với mọi người
- Có khả năng thu thập và phân tích thông tin khách hàng, thị trường
- Ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh đặc biệt trong ngành rèm nội thất là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản
Lương cơ bản
+ KPI + Thưởng => Tổng thu nhập từ
15
tr – 40tr
, không giới hạn thưởng theo năng lực
Quyền lợi:
Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ phục vụ công việc ( máy tính, điện thoại, các công cụ khác)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI