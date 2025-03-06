Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 80 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10

Mức lương
20 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6tr + Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày + % Hoa hồng Nghỉ phép 12 ngày/năm (hưởng nguyên lương), nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch cùng Công ty 1

- 2 lần/ năm, và các hoạt động du lịch riêng theo chương trình của công ty Làm việc tại văn phòng mới hiện đại, không phải di chuyển ra ngoài kể cả khi tiếp khách. Được làm việc trong môi trường, thân thiện, năng động nhân viên chủ yếu thuộc thế hệ 9X Được đào tạo ban đầu và định kỳ, được cầm tay chỉ việc cho đến khi cứng (trưởng phòng theo sát) Cơ hội , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 80 Triệu

Tìm kiếm khách hàng (Data sẽ được công ty cấp).
Tìm hiểu nhu cầu kinh doanh của khách hàng và xây dựng, thiết lập các mối Quan Hệ Khách Hàng.
Chăm sóc khách trong quá trình hợp tác với công ty.
Tìm hiểu nhu cầu đầu tư của Khách hàng.
Không telesales
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu được áp lực công việc
Kinh nghiệm: Được hỗ trợ đào tạo, ưu tiên giao tiếp tốt
Được hỗ trợ đào tạo, ưu tiên giao tiếp tốt
Cẩn thận, nhanh nhẹn, năng động

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 80 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

